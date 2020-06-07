كفر الشيخ تواصل رش الشوارع لمواجهة كورونا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بالمدينة، حيث تم رش وتطهير وتعقيم المستشفى، والمركز الطبي، وحديقة الطفل، وماكينات الصرافة، بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري.

كما تابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والمدارس والأسواق، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.