حملات لنظافة ورفع كفاءة الشوارع والإنارة العامة في كفر الشيخ

نفذت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حملات لرفع الأتربة ونظافة الشوارع بالمدن والقرى، وفق تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات النظافة لتحسين البيئة حفاظا على صحة المواطنين.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال رفع المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول، وتحسين كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة، كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، وإزالة المتولد اليومي من القمامة، والمخلفات، والأتربة بشوارع المدينة، فضلاً عن رفع جميع الإشغالات بقلين المحطة، وتجميل مداخل المدينة والشوارع الرئيسية، وقص وتهذيب الأشجار.

وترأس جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، ونقلها للمقالب العمومية، وتابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات تحسين مستوى منظومة النظافة العامة، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بشوارع حي شمال، وطريق دسوق قلين، ومنطقة دحروج، فضلاً عن رفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الكشافات والأعمدة، وشد سلك بالطريق الجديد خلف المرور وبجوار شريط السكة الحديد بطريق فوه.