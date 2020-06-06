صور.. محافظ كفر الشيخ يكلف برفع كفاءة الشوارع وإزالة القمامة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم السبت، عدداً من شوارع العاصمة، مكلفاً برفع كفاءة الشوارع الرئيسية، وإزالة الإشغالات، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين وأصحاب المركبات، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وتفقد المحافظ، شارع النبوي المهندس، وإبراهيم المغازي، والخليفة المأمون، فضلاً عن شارعي مخزن الزيت، والمصنع، ودوران الـ 47، وحديقة دار الأيتام الرضع، مكلفاً بتطويرهم ورفع كفاءتهم لإظهار المحافظة بالمظهر الجمالي والحضاري اللائق، وتسهيلاً للحركة المرورية للمواطنين.

وشدد نور الدين، على استمرار حملات النظافة، وإزالة المخلفات والتراكمات، وتفريغ صناديق القمامة أولاً بأول بجميع شوارع العاصمة بصفة دورية ومستمرة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مكلفاً برفع كافة الإشغالات، لتحقيق السيولة المرورية للمواطنين.

يذكر أنه تم بدء التنفيذ الفعلي في تطوير شارع النبوي المهندس بمدينة كفرالشيخ، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وذلك بترحيل أعمدة الكهرباء للجانب الأيسر من الشارع، تمهيداً لتقليل عرض الأرصفة بما يتناسب مع حركة المشاة، وإنشاء ساحة انتظار "parking" بزاوية علي الرصيف من الناحية اليمني، وذلك لتوسعة الشارع، بالإضافة إلي عمل شكل موحد للأرصفة بطول الشارع، وتحقيق السيولة المرورية، ليتناسب مع الشكل الحضاري والجمالي للمدينة، كذا مع استخدامه كشارع تجاري.