استقرار حالة ممرضة مصابة بكورونا خضعت لعملية ولادة ببنها التعليمي

أعلنت مستشفى بنها التعليمي والمخصص، لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا إجراء أول ولادة قيصرية لممرضة مصابة بالفيروس، 22 عاما، واستقرار حالتها وخضوعها للعلاج تحت إشراف طبي.

من جانبها، أشارت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير المستشفى، إلى أن المستشفى استقبلت الأم الجمعة الماضية وتعاني أعراض الولادة وفيروس كورونا، وكانت تخضع للعزل المنزلي، لافتة إلى أن الطاقم الطبي بالمستشفى نجح في إتمام الولادة القيصرية، والأم بحالة جيدة والطفلة غير مصابة بالفيروس.

وعلقت خليفة، مدير مستشفى بنها العام، على واقعة تعد بعض المترددين على المستشفى على الطاقم الطبي لرغبتهم في الزيارات والانتشار داخل المستشفى، وأن الفريق الطبي يعاني كثيرا بجانب محاربة الوباء في محاربة قلة الوعي فالمرضى مازالوا يصرون على دخول المستشفى، والزيارات العادية والتكدس داخلها دون مراعاة أنها تم تحويلها لمستشفى حجر صحي.

وناشدت خليفة في تصريح لها، اليوم، المواطنيين بمساعدة الاطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات واحضار الاطعمة والتواجد داخل المستشفي حرصا علي تطبيق اجراءات مكافحة العدوي داخل المستشفى.

وأكدت خليفة، على توافر جميع المستلزمات الطبية للأطقم الطبية، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم صرف ربع الكمية الموجودة بالمخزن فقط.

كانت مستشفى بنها العام، شهدت تعرضت بالأمس، لتعدي بعض مترددين المستشفى على طاقهما الطبي رغبة منهم في الدخول عنوة إلى أقسام المستشفى والزيارات للمرضى المحتجزين داخلها دون الالتزام بإجراءات تحويل المستشفى إلى عزل لمصابي فيروس كورونا.