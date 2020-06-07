زعيم أغلبية البرلمان: نواب المجلس "جنود مجندة".. ومفيش إجازات

كشف الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وعضو مجلس النواب، عن أهم ما ورد في مشروع قانون مجلس الشورى.

وأوضح أن القانون نص على أن يتألف مجلس الشورى من 300 عضو، ثُلث أعضائه يتم انتخابهم بالنظام الفردي، والثُلث الثاني بنظام القوائم، بينما الثُلث الآخر يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف "القصبي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن مجلس النواب الحالي أعد الكثير من التشريعات والإصلاحات الاقتصادية، وساهم في الحفاظ على مقدرات الدولة: "نواب مصر جنود مجندة".

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أنه نظرًا للضغوط الشديدة على مجلس النواب والرغبة في إنجاز أكبر قدر ممكن من التشريعات، فلن يحصل النواب على الإجازة في آخر دور انعقاده، "معندناش حاجة اسمها إجازة"، مؤكدًا أن مجلس النواب سيتم انتخاب نصفه بالنظام الفردي، والنصف الآخر بالقوائم، مشيرًا إلى أن البرلمان يعمل على إعداد مشروع قانون لتقسيم الدوائر، وسيتم الانتهاء منه في أقرب وقت.