بالأسماء.. أبرز النواب الموقعين على مشروع قانون مجلس الشيوخ

تنشر "الوطن" أبرز أسماء النواب الموقعين على مشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 عضوا، وذلك بعد الموافقة عليه اليوم في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

جاءت أسماؤهم كالتالي: "الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، ومحمد صلاح أبو هميلة، وأحمد السجيني، وأشرف رشاد، وعاطف عبدالحميد ناصر، وكريم درويش، وعلاء عابد، ويحيى داوود، وعماد سعد حمودة، وياسر عمر، وأحمد فؤاد أباظة، وحسن خليل، ومحمد خليل العمارة، وأحمد نشأت منصور، وجابر أحمد محمد عبدالعال، وصلاح الدين شوقي عقيل، وأيمن عبدالهادي، وأشرف رشاد عثمان، ورزق راغب، وهشام عمارة، ومحمد عبدالله زين الدين، وفخري طايل، وحسام العمدة، ومحمود السيد سعد، ومحمود أحمد حسين، ومحمد أحمد زايد، ورشا عبدالفتاح، وعبدالحميد الدمرداش، ومحمد الشهاوي، وهشام الحصري، ويسري المغازي، وأمينة محمد علي مسعود، وإيهاب أحمد سيد، وإيهاب عاطف راغب، ومحمد ماهر، وعبير محمد حسن، ومحمود عادل شعلان، وعبدالسلام الخضراوي، وخالد مشهور، وفيصل عبدالرحمن، وممدوح عمارة، ومصطفى الكمار، وحسن عمر، وهشام عبدالواحد، ونضال السعيد، ومحمود حسن محمود، وعبدالله علي عبدالله محمد".

ويجمع مشروع القانون في الانتخابات بين نظامي القائمة والفردي، وتكشف عن تقسيم دوائر القائمة بواقع 4 دوائر، و27 دائرة بنظام الفردي.

وتشمل الدائرة الأولى للقائمة "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" والدائرة الثانية تمثل "قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد"، أما الثالثة فتضم "قطاع شرق الدلتا" والرابعة والأخيرة تضم "قطاع غرب الدلتا".

جدير بالذكر، أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.