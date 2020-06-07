رئيس خطة النواب: صناديق سيادية عالمية تسعى للتعاون مع صندوق مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر، في مجموعه، وإحالته لمجلس الدولة.

من جانبه، قال الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خلال الجلسة العامة، إن هناك صناديق سيادية عالمية ترغب في التعاون مع صندوق مصر، وهناك أخبار مبشرة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المٌقبلة.

ويهدف التشريع لتحقيق التوازن بين قوة الدولة المالية والإدارية ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية فى اتخاذ القرارات بأسلوب استثمارى بحت، وأجازت المادة (6) من القانون لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المملوكة للدولة المستغلة أو غير المستغلة إلى الصندوق، وحددت أيضاً طرقًا وآليات تقييم أصول الصندوق.

وقررت المادة (19) إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها، وبعد إقرار القانون رقم 177 لسنة 2018 أظهرت الضرورات العملية رغبة العديد من الكيانات في الاستفادة من الأسلوب الاستثماري الذى يتبعه الصندوق فى إدارة أمواله وأصوله.

كما ظهرت الحاجة إلى إدراج طريق جديد لتقييم الأصول المملوكة لصندوق مصر، عن طريق الاستعانة بالخبرات الدولية، وهو ما لم يجزه النص القائم، حيث يقرر القانون القائم إعفاءات من الضرائب والرسوم على المعاملات البينية بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل، إلا أنه أوجد تفرقة غير مبررة بين تلك الحالة وحالة المعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية أو الشركات التى يسهم فيها رغم توافر العلة ذاتها.

وفي السياق ذاته، جاءت الحاجة الملحة إلى تنظيم إجراءات نقل ملكية الأصول المنقول ملكيتها إلى الصندوق، الأمر الذى دعا إلى اقتراح مشروع القانون المعروض.