طارق شوقي: مليار و900 مليون جنيه تكلفة امتحانات الثانوية بسبب كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة قبل كورونا كانت تكلف الدولة مليارا و300 مليون جنيه، وهذا العام زادت مع أزمة كورونا بنحو 600 مليون جنيه.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه تم التعاقد على 17 ألف كاشف حرارة 3 في كل لجنة، والكمامات التي سيتم توزيعها على الطلاب لأنها ستكون مريحة وتساعد على التنفس مع الامتحانات.

وأكد شوقي أن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة ملحمة كبيرة جدا، غير التصحيح وإعلان النتائج، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تساعد منذ بداية وضع الأسئلة وتعقيمها، والحفاظ على سريتها وحتى الانتهاء من الامتحانات وإعلان النتائج.