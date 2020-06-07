طارق شوقي ينشر فيديو محاكاة لإجراءات الوقاية لطلاب الثانوية العامة

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الشخصي "فيس بوك" فيديو محاكاة للإجراءات الوقائية المتبعة لتأمين الطلاب والمراقبين والعاملين أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة تم مشاركته من الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

وجاء بالفيديو: "مستقبل ولادنا هو مستقبل بلدنا، علشان كده تعليمهم والحفاظ على صحتهم هو هدفنا كلنا وعلشان نحقق الهدف ده ورغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ونحن من ضمنهم فتم اتخاذ قرار باستمرار الامتحانات بإجراءات وقائية لكل منظومة منهم طلاب، مراقبين، مصححين، وسيتم توزيع جميع مستلزمات الوقاية بالمجان حتى يكون الجميع بأمان".

وتابع الفيديو: "بالإضافة إلى أنه سيتم التأكيد من اكتمال إجراء تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات يوميا، من خلال تطهير وحدات الكنترول والتصحيح يوميا، وتقليل عدد الطلاب في اللجنة من 22 طالبا إلى 14 طالبا حتى يتم الحفاظ على المسافة الآمنة مما جعل عدد اللجان 55 ألف لجنة على مستوى الجمهورية".

وأوضح: "يجب الوصول قبل موعد الامتحانات بساعتين منعا للتزاحم، ولأن سلامة أولادنا أهم شيء سيتم عمل كشف وقياس درجة حرارته قبل الدخول والكشف عن بطاقة كل طالب، وتعقيم مستمر ببوابات التعقيم، محذرا من اصطحاب الموبايل، السماعات، الكتب، والأجهزة الالكترونية".

وأكد، أنه سيتم توزيع 33 مليون كمامة على كل الطلاب والعاملين، و7 ملايين جوانتي للمراقبين والموظفين، أكياس أحذية بلاستيكية لكل الطلاب والعاملين، ويجب الحفاظ على التهوية الجيدة، التعقيم المستمر، المسافة الآمنة، والإشراف الطبي للاطمئنان على مستقبل أولادنا.