خلال 6 سنوات.. أبرز المبادرات والبرامج الصحية الرئاسية قبل 30 يونيو 2020
كتب:
ماريان سعيد
09:15 م | الأحد 07 يونيو 2020
شهدت الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2020 تحقيق نتائج متميزة في القطاع الصحي تمثل في إطلاق العديد من المباردات الصحية فضلا عن العديد من البرامج الطبية والتي لم تشمل مصر فقط بل امتدت لأفريقيا.
أما أبرز المبادرات والبرامج التي تم الانتهاء منها قبل 30 يونيو 2020:
- مبادرة دعم القطاع الصحي بإفريقيا
- مبادرة القضاء على فيروس سي والأمراض السارية "100 مليون صحة"
- مبادرة اكتشاف وعلاج الفشل الكلوي
- مبادرة صحة المرأة
- مبادرة الحياة الصحية
- مبادرة القضاء على قوائم الانتظار
- مبادرة الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
- مبادرة الشراء الموحد "برلين وشرم الشيخ"
- برنامج تنظيم الأسرة
- برامج الأمومة والطفولة
- برنامج دعم الألبان والأدوية المستوردة
- برامج توفير أدوية الطواريء ودعم المديريات والأمانة والهيئة
- برنامج توفير الأمصال واللقاحات والأدوية الخاصة بالصحة العامة
- برامج توفير أدوية القوافل
- برامج توفير أدوية الطفيليات والبلهارسية
- برامج مكافحة العدوى والالتهاب الكبدي
- برامج الرعاية الأولية والاساسية
- برامج الصحة النفسية وعلاج الإدمان
- برامج الاستثمار في دعم مقدمي الخدمة الصحية
- العلاج على نفقة الدولة
- السياسات الدوائية
- تطوير المعامل المركزية
- تطوير أقسام الرعاية الحرج
- المبالغ المخصصة للصيابة بالديوان العام من واقع المنظومة
- ميكنة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد
- التأمين الصحي الشامل