خلال 6 سنوات.. أبرز المبادرات والبرامج الصحية الرئاسية قبل 30 يونيو 2020

شهدت الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2020 تحقيق نتائج متميزة في القطاع الصحي تمثل في إطلاق العديد من المباردات الصحية فضلا عن العديد من البرامج الطبية والتي لم تشمل مصر فقط بل امتدت لأفريقيا.

أما أبرز المبادرات والبرامج التي تم الانتهاء منها قبل 30 يونيو 2020: