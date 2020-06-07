"الصحة" للمتعافين من كورونا: تبرعوا بالبلازما شكرا لله على نعمة الشفاء

ناشد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، المتعافين من الفيروس بالتبرع بالبلازما، شكرا الله على نعمة الشفاء، موضحًا في الوقت ذاته أن علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين يكون مع الحالات الخطيرة وليست شديدة الخطورة، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة "TeN".

وأوضح حسني، أنه لا يوجد أي ضرر على المتبرع بالبلازما، بل ليس كل متعافي من فيروس كورونا يصلح بالتبرع بالبلازما، مؤكدًا أن من تلقوا مصل البلازما تعافوا، ولم يصلوا إلى جهاز التنفس الصناعي، فبلازما المتعافين ليست علاجا، بل وسيلة مساعدة مع الأدوية المضادة للفيروسات.

ومن ناحية أخرى، أشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، في مداخلة أخرى ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، إلى أنه لا يوجد دواء شافي تماما من فيروس كورونا، ولكن هناك عدة عوامل تقلل من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا وهى تناول أدوية فيتامين سي والزنك، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات والاهتمام بالتباعد الاجتماعي.