بعد فتح الحجز اليوم.. ننشر كراسة شروط الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه بدأ اليوم الأحد 7 يونيو، وحتى يوم السبت 13 يونيو الحالي، وللمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، سداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الالكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم "3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 متر مربع" المطروحة في الإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وتنشر "الوطن" كراسة شروط الإعلان الثالث عشر وفقًا لأحد المشترين للكراسة بمحافظة بني سويف وهي على النحو التالي:

أسلوب السداد

يبلغ سعر الوحدة 184 ألف جنيه، بمحافظات "الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان"، فيما يبلغ سعر الوحدة 197 ألف جنيه بمحافظتي البحر الأحمر، ومطروح.

- سداد 14 ألف جنيه مقدم جدية الحجز قبل الحجز على البوابة الالكترونية للصندوق، وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص، مع سداد مبلغ 150 جنيهًا مصاريف إدارية لا تُرد ولا تُسترد.

- يتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة "تحدد طبقا للدخل والسن" بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.

- سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع "لا تُرد نهائيا"، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلاً بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، يتم سدادها نقدا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل.

- لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن "بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى".

- يتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويًا.

- سعر الوحدة في هذا الطرح لا يشمل الدعم النقدي المباشر الذي يتراوح بين 5 آلاف إلى 40 ألف جنيه مصري حسب مستوى الدخل لصاحب الطلب ويخصم من سعر الوحدة.

- يقدم الصندوق، الدعم غير المباشر الذي تبلغ قيمته التقديرية 213 ألف جنيه مصري تتمثل فيما يلي "دعم المرافق بمبلغ 62 ألف جنيه – دعم مقابل الانتفاع بالأرض المُقام عليها الوحدة السكنية بمبلغ 38 ألف جنيه – دعم لتكلفة التمويل العقاري يصل في المتوسط لمبلغ 113 ألف جنيه مصري خلال 20 عامًا".

أماكن وتفاصيل الوحدات المطروحة بالإعلان الـ13

الوحدات السكنية مطروحة في 10 محافظات، الشقة مكونة من 3 غرف وصالة بمساحة تصل لـ90 مترًا مربعًا كاملة التشطيب، وهي موزعة على النحو التالي:

- مناطق "طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه" بمحافظة الفيوم.

- منطقتي "الفشن – الواسطس" بمحافظة بني سويف.

- مناطق "سمالوط – مطاي – بني مزار – مركز المنيا" بمحافظة المنيا.

- مناطق "البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة"، بمحافظة أسيوط.

- مناطق "المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حي الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة"، بمحافظة سوهاج.

- مناطق "أبوتشت – نجع حمادي – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة"، بمحافظة قنا.

- مناطق إسنا "الدير شرق" – إسنا "الشغب" – أرمنت "أبو قليعي" – أرمنت "الريانية" – الطود – المدامود – القرنة "القديمة" – القرنة "الضبعية" – مدينة طيبة الجديدة، بمحافظة الأقصر.

- منطقة كوم إمبو، بمحافظة أسوان.

- مناطق "رأس غارب – القصير – مرسى علم"، بمحافظة البحر الأحمر.

- مناطق "الحمام – سيدي عبدالرحمن – العلمين – سيوة"، بمحافظة مطروح.

"الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح".

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