خبير: الغاز الطبيعي أفضل من مصادر الطاقة الأخرى

قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ إنتاج واقتصاديات البترول والغاز بكلية هندسة البترول جامعة السويس، إن مصر تعد أكبر دولة من حيث عدد السكان في شمال إفريقيا والمنطقة العربية، حيث تتميز ببعض أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، وقد أدى ذلك إلى زيادة سريعة في الطلب على الطاقة، الأمر الذي ألقى بثقله على قطاع النفط لاكتشاف مصادر طاقة جديدة واستثمار مصادر الطاقة الطبيعية المتاحة لسد الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية.

وأضاف كامل في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن لهذا السبب تهتم الدولة بشدة باكتشافات نفطية جديدة لتحقيق أعلى معدلات إنتاج النفط والغاز الطبيعي والفحم.

وأشار إلى أن الغاز يعد أفضل مصادر الطاقة، حيث أنه من جهة الاستخدام الشخصي في المنازل فإن كان لديك الغاز الطبيعي لن ينفد الوقود أبدًا، كما أن خطوط الأنابيب تحت الأرض تعني عدم وجود انقطاع في العرض بسبب الظروف الجوية أو طارئة، على العكس من الفحم.

ولفت إلى أنه من حيث الأفضل للبيئة يعتبر الغاز الطبيعي أنظف وقود مقارنة بالنفط الخام لأنه ينتج كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون حيث ينتج حرق الغاز الطبيعي نحو 30% أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالزيت الخام أو البترول و45% أقل من حرق الفحم.

كما أن في العقدين الماضيين ارتفع سعر الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء بشكل طفيف إلى 2.89 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2019 في حين أن سعر الفحم نحو 2.02 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بالإضافة إلى أن تكلفة استخدام بعض أنواع الوقود الحفري لتوليد الكهرباء أعلى تكلفة من الطاقة المتجددة، ولذلك يعتبر الغاز الطبيعي هو أرخص مصادر الطاقة في المناطق السهلية الساحلية، حيث يكون إنتاج الغاز الطبيعي مرتفعًا.