البترول: الانتهاء من 5 مشروعات لخطوط نقل الغاز قبل نهاية العام المالي

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه جرى إعداد خطة متكاملة، لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي، خاصة بعد الطفرة الهائلة في إنتاجه بمصر، وضرورة العمل على تلبية الطلب المتزايد عليه، للمساهمة في تحقيق الخطط التنموية، وإحلاله محل العديد من المنتجات البترولية، باعتباره منتج صديق للبيئة، وذلك من خلال تطوير خطوط نقل الغاز.

وأوضحت الوزارة، أنه من المخطط أن يبلغ اجمالي أطوال خطوط الغاز الطبيعي التي سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، حوالي 73كم، بإجمالي تكلفة حوالي 9.1 مليار جنيه، غير شاملة محطات الضغط، ومن أهم هذه الخطوط:

- ازدواج خط ادكو/ أبو حمص، بطول 30 كم وقطر 42 بوصة، نقل الغاز المنتج من حقول ادكو لتدعيم الشبكة القومية للغاز.

- استكمال خط تغذية محطة كهرباء غرب القاهرة بطول 16 كم وقطر 30 بوصة لتغذية محطة كهرباء غرب القاهرة.

- خط تغذية العاشر من رمضان بطول 5.3 كم وقطر 16 بوصة إلمداد مدينة العاشر من رمضان بالغاز الطبيعي.

- خط تغذية محطة كهرباء الوليدية، بطول 6 كم وقطر 32 بوصة إلمداد المحطة بالغاز الطبيعي.

- خط العريش/ الشيخ زويد بطول 17 كم، وقطر 36 بوصة إمداد مدينة العريش بالغاز الطبيعي.

ومن المخطط أن تنتهي هذه الأعمال، قبل نهاية العام المالي الحالي.