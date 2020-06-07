خالد الجندي: الاعتقاد بأن النساء أقل منزلة من الرجال "شغل حوش"

وصف الشيخ خالد الجندي، الاعتقاد بأن النساء أقل منزلة من الرجال بـ"شغل حوش".

وأضاف "الجندي" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن القرآن والسنة يتحدثان عن النساء أبكارًا، والمقصود بـ"الأبكار" أول مرة وليس المقصود غشاء البكارة.

وقال الجندي: "كلمة بكر يعني أنت أول واحد، مش يعني غشاء، يعني انتوا هل تتصوروا إن الجنة فيها نزيف، وهل يعقل إن واحدة في الجنة ييجي لها نزيف، متعقلوا".

وأكد "الجندي" أن العرب لم يكن لديهم طب أو أشعة وما إلى ذلك، ولهذا كانوا يضعون تفسيرات لبعض الأمراض بأنها مس شيطاني، مشيرًا إلى أن البعض جاهل ويعمل بتقاليد بالية لا قيمة لها وتسبب في طلاق وقتل وتشويه سمعة النساء، وذلك لأنهم يأخذون الآية الخاصة بالبكر ويظنون أنها تخص الشرف، معتبرًا أن هذا "شغل حوش".