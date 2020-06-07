الصحة العالمية: قد يكون "الهيدروكسي كلوروكين" فعالا في منطقة عن غيرها

قال أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بـ منظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة ودول العالم مازالت في مرحلة التجارب السريرية لعدة عقارات لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشيرا إلى أن هناك حتى الآن هناك أربعة عقاقير يتم تجربتها على مستوى العالم، من ضمنها الهيدروكسي كلوروكين.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على شاشة "DMC"، أنه حتى الآن لم توص منظمة الصحة العالمية باستخدام عقار عن غيره لعلاج مرضى كورونا، ولكن تقوم باستكمال التجارب السريرية على أي عقار على أساس مدى صحته وأمانته على الإنسان، مستشهدًا بأنه فور حصول المنظمة على بعض التقارير التي تفيد بعدم صحة وأمانة الهيدروكسي كلوروكين طالبت بإيقافه مؤقتا.

وأوضح استشاري الأوبئة بـ منظمة الصحة العالمية، أنه بعد التأكد من مدى صحة الهيدروكسي كلوروكين أصدرت منظمة الصحة العالمية قرارا بإعادة استخدامه مرة أخرى، فمن من الوارد أن يكون علاج الهيدروكسي كلوروكين فعالا في منطقة عن غيرها، فالطبيعة الديمغرافية للسكان يمكن أن تؤثر في مدى فعالية العلاج.