التعليم: منصة "ثانوية.نت" لتقديم فيديوهات المراجعات النهائية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أطلقت منصة جديدة لمراجعات مواد الثانوية العامة.

وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه تم إطلاق منصة "ثانوية دوت نت" معتبرًا أنها هدية من وزارة التربية والتعليم للطلاب.

وأوضح شوقي أن هذه المنصة ستقدم مراجعات بالفيديو لمواد الثانوية العامة بإشراف الوزارة وعن طريق أفضل أساتذة للمادة، مشيرًا إلى أن المنصة تقدم فيديوهات لمراجعات المواد النهائية.

وأكد شوقي أن هذه المنصة تكلفت الكثير من الأموال مثنيًا على البنك الأهلي المصري والذي وأنفق على تجهيز المنصة مشيرًا أنها موجودة من اليوم وحتى نهاية امتحانات الثانوية العامة مشددًا على أنه يلزم للطلاب التسجيل فيها باجراءات بسيطة، مشيرًا أن الوزارة ستطرح فيديو قريبا عن طريقة استخدام المنصة.