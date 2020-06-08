هاني شاكر لـ تركي آل الشيخ: قريبا أكون في صفوف الميريا

علق المطرب هاني شاكر على صورة نشرها تركي آل الشيخ، عبر حسابة بـ"فيس بوك" للفنان هاني شاكر وسط فريق كرة قدم، وعلق عليها تركي آل الشيخ قائلا: "الفنان هاني شاكر في زيارة لنادي النصر السعودي عام 1985، واتمرن مع الفريق، وصلت لي من صديق عزيز، تحيه للنقيب الفنان هاني شاكر".

ليرد هاني شاكر قائلا: "معالي المستشار الجليل والصديق العزيز تركي آل الشيخ الصورة الجميلة اللي نشرتها، وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كرة القدم مرة أخرى".

وأضاف: "إن شاء الله قريبا أكون بلعب في صفوف فريق الميريا عشان أكون مع حبيبي أبو ناصر، واطمن طلباتي المادية هتكون معقولة قوي".