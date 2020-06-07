"النيلى": استعدادات لامتحانات الثانوية العامة.. وتعقيم 13 لجنة بمطروح

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن استعدادات مكثفة تجريها المديرية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والمقرر بدايتها الأحد بعد المقبل.

وقال "النيلى" ،اليوم، إن تعليم مطروح يقوم حاليا باتباع جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" لتوافر جميع عوامل السلامة والأمان لأبنائنا الطلاب، وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية وطبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأضاف أنه يجرى حالياً تطهير وتعقيم مقار اللجان الامتحانية والإستراحات الحكومية فى الإدارات التعليمية والبالغ عددها 13 استراحة لتكون على أتم استعداد وأكمل جاهزية لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة فى موعدها المحدد وفقا للتعليمات الوزارية.

ورحب "النيلى" بالتعاون المتميز مع مجالس أمناء الإدارات التعليمية في تعقيم اللجان الامتحانية وتطهير الاستراحات الخاصة بالمنتدبين لأعمال الإمتحانات.