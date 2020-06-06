"النيلى" يتفقد إستراحات مراقبى إمتحانات الثانوية والدبلومات بمطروح

تفقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح يرافقه ذكى محمد وكيل إدارة الحمام التعليمية والحاج مفتاح عطايا رئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية وأشرف حسن مدير التعليم الإبتدائى ،مساء اليوم، السبت مقر الإستراحات الحكومية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية والتى خصصها تعليم مطروح لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان إمتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بادارة الحمام التعليمية.

ووجه "النيلى" مسئولى إدارة الحمام بضمان الحاهزية الكاملة الإستراحات الحكومية وتذليل أى عقبات في سبيل توفير جو مناسب وإقامة مريحة لمنتدبى لجان الشهادات العامة مؤكدا حتمية أن تكون الإقامة متميزة ولائقة بمكانة المعلم المصرى على غرار السنوات الماضية.

وقال "النيلى" إن جولته التفقدية تنفيذا للتعليمات الوزارية الخاصة بذلك وتطبيقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الأقليم فى سبيل الإطمئنان الكامل لتوافر جميع الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الإستراحات مع إنطلاق أعمال إمتحانات الثانوية وبدء إستقبال أعضاء اللجان الإمتحانية نهاية الأسبوع المقبل.