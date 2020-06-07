قال لي براهن على المواطن.. خالد أبو بكر يتحدث عن أول لقاء مع السيسي

أكد خالد أبو بكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي واجه تحديات غير مسبوقة بعد مرور 6 سنوات على حكمه، متسائلًا: ماذا لو حكم السيسي أو أحد آخر في نشاطه مصر منذ 2008؟.

وأضاف خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن ملف الإرهاب كان أبرز التحديات التي واجهت الرئيس السيسي، إلى أن تخطينا هذه المرحلة الصعبة بشكل كبير، ثم أزمة الطائرة الروسية والعديد من المعارك التي انتصرنا عليها.

وأردف: "6 سنوات جمعيها ذكريات مؤلمة وسعيدة ومشكلات كثيرة جدًا مرت بمصر، ومنذ 3 يوليو والسيسي يحمل البلد فوق كتفيه، وأقف خلف هذا الرجل عن قناعة تامة ولم أندم يومًا، أشهد الله إنه كان ومازال يعمل بكل جهد من أجل هذا الوطن، وأتطلع وأرجو أن يكون هناك مزيد من حرية الرأي والديمقراطية وسيادة القانون ومزيد من الحياة السياسية التي تليق بالمجتمع المصري، والمزيد من الرأي والرأي الآخر".

وكشف الإعلامي خالد أبو بكر، تفاصيل لقاءه بالرئيس بعد 3 يوليو، قائلًا: "قلت له سيادتك مصر زي ما هي ولو فتحت الخزنة هتلاقي ملايين الديون والمشكلات، إيه حلك السحري؟، فرد عليا رد لم أكن أقتنع به نهائيًا، وقال، أنا براهن على المواطن المصري".

وواصل :"كل الناس اللي بتحكم أتسألت بتودي الفلوس فين، لكن الناس بتسأل السيسي جاب الفلوس منين ولحق يعمل كل ده إزاي؟"

وذكر أن الرئيس السيسي خاض خلال حكمه حربا على الفساد ومرحلة من التنمية والعمار، مستطردًا: "الرئيس السيسي خلى الأمر صعب على من سيخلفونه".