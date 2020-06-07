وزير التعليم لطلاب الثانوية: سنراعي ظروفكم النفسية والصحية وقت التصحيح

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية العامة ستكون في مستوى الطالب المتوسط مع بعض الأسئلة التي تقيس المستوى الأعلى، وسوف يراعى في التصحيح أن هذا العام هو عام استثنائي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بما يراعي الظروف الصحية والنفسية التي تنتاب الطلاب في هذا العام الاستثنائي.

ووجه "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، رسالة لطلاب شهادة الدبلومات الفنية، قائلًا: "صحيح ما تطرقناش ليكم في مؤتمر النهارده لكن لدينا 770 ألف طالب في مراحل التعليم الفني سيؤدون الامتحانات أيضاً نظرياً وعمليا وحابب اقولهم برضوا لجانكم التي ستؤدون فيها الامتحانات وأماكن التصحيح وكل المنظومة مؤمنة بنفس إمكانيات وآليات لجان الثانوية العامة".

وأكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن كمية الكواشف والكمامات والقفازات المعلنة اليوم والمقدرة بنحو 33 مليون كمامة للمنظومتين الثانوية العامة والتعليم الفني للمدة كلها حتى إتمام امتحانات المنظومتين.