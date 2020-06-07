وزير التعليم لأولياء أمور طلاب الثانوية: متخافوش.. ولادكم في عنينا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الإصرار على إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة في موعدها 21 من الشهر الجاري يُعني أن فلسفة الدولة تؤكد الحرص على كل طالب وطالبة وكأننا أهله وأسرته وأن الدولة لم تدخر جهداً ولا فكرا ولا أموالا في سبيل هذا الهدف، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووجه "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، رسالة لأولياء أمور الطلاب، قائلًا: "متخافوش.. ولادكم في عنينا وكافة الإجراءات ستطبق في جميع اللجان في جميع أنحاء الجمهورية سواء كانت لجنة في قرية أو مدينة".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن منظومة الامتحانات التي ستعقد للثانوية العامة في الحادي والعشرين من يونيو الجاري تضع نصب أعينها المنظومة ككل بداية من الطلاب ووصولا للمعلمين وحتى الإداريين وكل من يتعامل مع الطلبة، حتى العاملين والمصححين في الكنترول.