عوض تاج الدين: الأشعة المقطعية والتحاليل ضرورية لتشخيص الإصابة بكورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا واكبه زيادة أعداد المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين، والتي وصلت لـ386 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، إضافة للمستشفيات الجامعية.

وقال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن مستشفيات القطاع الخاص المشاركة في علاج المصابين بفيروس كورونا عددها قليل نسبة لمستشفيات وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الإصابات في مصر تسير بطريقة أفقية وليست رأسية، وأن الزيادة ليست كبيرة.

وأكد أن الفيروس نشط ومعدٍ وينتشر عن طريق العدوى، مشددًا على ضرورة اتباع الوسائل الوقائية وعدم الازدحام والتجمع وارتداء الكمامات في كل مكان واستخدام ادوات النظافة وغسل الأيدي بالماء والصابون والمطهرات، مطالبًا المواطنين بمساعدة أنفسهم واتباع الإجراءات الوقائية.

وشدد تاج الدين على أهمية الفحوصات والتحاليل لفيروس كورونا، حيث إن هذه التحاليل أصبحت مهمة جدًا وتحدد مدى الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أنه في الماضي كان يجرى تحليل pcr لعدد كبير من أجل الوصول لبؤرة العدوى ومحاصرتها.