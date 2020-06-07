مستشار الرئيس: شركة لها مصنع بمصر تطرح أول لقاح لكورونا في سبتمبر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أنهم وجدوا نتائج إيجابية لعقار "هيدروكسي كلوروكين" على أكثر من 15 ألف مريض في مصر.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع السيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن الأطباء المصريين قرروا استمرار العلاج بالعقار رغم ما نشر في مجلة علمية أجنبية عن خطورته، لافتًا إلى أنه حقق نتائج إيجابية في مصر.

وكشف تاج الدين عن أن أول لقاح أثبتت فاعليته سيطرح بالأسواق في شهر سبتمبر وأنتجته شركة متعددة الجنسيات سويدية بريطانية: "إحدى الشركات وهي من الشركات العاملة في مصر ولها مصنع في مصر، وقالت انها هتنتج 400 مليون وحدة تطعيم من كورونا فيروس وخلال عام 2021 هتنتج 2 مليار جرعة، وبدأت إنتاج العقار وحاليا في التجارب النهائية، وهيبقى منتج آمن وفعال وهيبدأو استخدامه في شهر سبتمر حال نجاح التجارب السريرية الأخيرة".