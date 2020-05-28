خطوط ساخنة بالمحافظات للإبلاغ عن إصابات "كورونا" ومستشار الرئيس يحذر: "الذروة منتصف يونيو"

أعلنت مختلف محافظات الجمهورية، اليوم، عن تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن أى حالات إصابة بفيروس «كورونا»، أو الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس، مع التشديد على التعامل مع البلاغات الواردة بسرية تامة، حفاظاً على خصوصية المرضى، فى الوقت الذى حذر فيه مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، من أن معدل الإصابات فى مصر سوف يبلغ ذروته بعد أسبوعين، مع حلول النصف الثانى من شهر يونيو القادم.

وخلال مشاركته فى مؤتمر افتراضى عقدته جامعة طنطا، لاستعراض أحدث الأبحاث العلمية فى مواجهة فيروس «كورونا» على مستوى العالم، أشاد الدكتور «تاج الدين» بدور جامعة طنطا فى التصدى للجائحة العالمية، من خلال تقديم عدد وافر من الأبحاث فى مجال العلاج والتشخيص، وفق ما جاء فى بيان أصدرته الجامعة اليوم، أشار إلى أن مستشار رئيس الجمهورية طلب إنشاء خطوط ساخنة للإبلاغ عن حالات «كورونا»، كما دعا إلى تخصيص مستشفى للعزل، ضمن مستشفيات جامعة طنطا.

"تاج الدين" فى "مؤتمر افتراضي" بجامعة طنطا: تكاتف جميع المؤسسات سبيل الخروج من الأزمة إلى "بر الأمان"

وبينما أكد مستشار رئيس الجمهورية أنه من المتوقع أن تكون ذروة «جائحة كورونا» فى مصر بعد أسبوعين، فقد اعتبر أن تكاتف جميع مؤسسات الدولة هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة الراهنة إلى «بر الأمان»، بينما قال رئيس جامعة طنطا، الدكتور مجدى سبع، إن المؤتمر، الذى تواصلت أعماله اليوم، تناول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناجمة عن أزمة كورونا، ومستقبل العالم بعد هذه الجائحة، ودور الإعلام فى تشكيل الوعى، بالإضافة إلى دور منظمات المجتمع المدنى فى التصدى لهذه الأزمة.

إصابة مستشار محافظ الإسكندرية ومدير سابق لـ"عزل أبى قير"

وفى الإسكندرية، تم اليوم الإعلان عن إصابة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، بفيروس «كورونا»، وجاء فى بيان أصدرته المحافظة أنه «فى إطار الإجراءات الوقائية التى تقوم بها محافظة الإسكندرية، من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان المحافظة، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ»، ولفت البيان إلى أنه جرى حصر كافة المخالطين للحالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصةً أن الإصابة حدثت أثناء فترة إجازة عيد الفطر.

كما تم الكشف عن إصابة الدكتور أحمد محسن، المدير السابق لمركز العزل بالمدينة الشبابية فى أبى قير، حيث أظهرت النتائج إصابته وعدد من أفراد أسرته، وتم نقلهم إلى مركز العزل بمستشفى الطلبة، التابع لجامعة الإسكندرية، المخصص لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وأنهى الدكتور محسن مهمته فى «عزل أبى قير» قبل نحو 3 أسابيع، وخضع للفحص الطبى فى ذلك الوقت، حيث جاءت النتيجة «سلبية»، إلى أن قام أحد المصابين بزيارته، ما تسبب فى نقل العدوى إليه، ما تسبب فى إصابته وأفراد أسرته بالفيروس.

نائب محافظ أسوان تؤكد: "سأعزل نفسى بالمنزل"

ومن جانبها، كتبت نائب محافظ أسوان، الدكتورة غادة يحيى أبوزيد، على صفحتها بموقع «فيس بوك» قائلةً: «الحمد لله على كل حال، تأكدت إصابتى الآن بالفيروس، سأعزل نفسى منزلياً، دعواتكم ربنا يحفظكم»، فيما أعرب محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، عن تمنياته بالشفاء العاجل للدكتورة «غادة»، مشيراً إلى أن حالتها «مستقرة»، وأكد أن مديرية الصحة ستقوم باتخاذ اللازم لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها أثناء فترة خضوعها للعزل المنزلى، كما سيتم فحص جميع المخالطين لها، مع الاستمرار فى أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة.

وأعلنت محافظة القليوبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، أو الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس، وأكدت أن الطاقم الطبى سيتعامل مع الحالات التى يجرى الإبلاغ عنها بسرية تامة، كما حذرت من أنه سيتم التعامل مع أى بلاغات كيدية بكل حسم، وفقاً للقانون، فى الوقت الذى عقد فيه محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، اجتماعاً مع القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وتضمن الاجتماع، الذى حضره وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الدكتور حمدى الطباخ، مراجعة الأوضاع الراهنة بالمحافظة، وجاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال أى حالات مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات، كما استعرض المحافظ الوضع فى المدينة الجامعية لجامعة بنها، سواء المجهزة لعزل الحالات الإيجابية المستقرة، التى لا تحتاج إلى وضعها على أجهزة التنفس الصناعى، أو المخصصة لعزل المصريين العائدين من الخارج.

وبينما أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب، النائب أحمد بدوى، عضو المجلس عن دائرة طوخ وقها، تسجيل 87 حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا فى محافظة القليوبية، خلال الساعات الـ24 الماضية، فقد أوضح أن بعض الحالات «المستقرة» تخضع للعزل المنزلى، ويحصلون على علاجهم بصفة منتظمة، كما يخضعون للمتابعة يومياً، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة بأرقام تليفونات مسئولى القطاعات الصحية المختلفة، للتعامل مع أى حالات طارئة.

إرشادات وقائية لرواد محطات القطارات

وفى إطار الاستعدادات الجارية لاستئناف حركة القطارات، اعتباراً من غد السبت، بدأت الإذاعة الداخلية بمحطة قطارات بنها بث مجموعة من التوجيهات والإرشادات الوقائية على مدار الساعة، تشمل التأكيد على ارتداء الكمامات الواقية، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى، سواء أمام شبابيك التذاكر أو على الأرصفة أو داخل القطارات، بالتنسيق مع أمن المحطة، وقال عطية متولى، مفتش نقل بنها، إنه تم رفع تقرير إلى رئاسة الهيئة يتضمن تحديد مسارات انتظار المواطنين بصالة المحطة أمام شبابيك التذاكر، وتم وضع علامات على الأرض للوقوف عليها، كما تمت زيادة عدد منافذ الصرف لتقليل الزحام.

وأوضح «خالد لبيب»، رئيس مكتب التذاكر بمحطة قطارات بنها، أنه تم إطلاق حملة لتعقيم وتطهير الأرصفة ومكاتب صرف التذاكر، كما يتم بث رسائل عبر الإذاعة الداخلية للمحطة، بهدف توعية الركاب بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، وطرق الحد من انتشار الفيروس، مشيراً إلى أنه جرى تعليق ملصقات إرشادية فى مختلف أرجاء المحطة، بالإضافة إلى عقد ندوات ودورات تدريبية للعاملين، لتوعيتهم بكيفية التعامل مع الجمهور، مع التأكيد على ارتداء الكمامات وأدوات الوقاية اللازمة.

وأسفرت حملة شنها مجلس مدينة طوخ لمتابعة مدى الالتزام بقرارات حظر التجول وإغلاق المحال التجارية والحرفية، ضمن الإجراءات الاحترازية التى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، للوقاية من فيروس كورونا، عن فض تجمع لعدد من المواطنين أثناء مشاركتهم فى أحد الأفراح بقرية «مشتهر»، وغلق صالة للألعاب الرياضية «جيم» بقرية «الدير»، وقال سمير عمر، نائب رئيس مركز ومدينة طوخ، إنه سيتم تنفيذ المزيد من الحملات على مدار الساعة، ليلاً ونهاراً، للتأكد من الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية المقررة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

"صحة شمال سيناء": العريش بمرحلة الخطر

وفى شمال سيناء، ناشدت مديرية الصحة جموع المواطنين والمسئولين والعاملين بمختلف الهيئات ضرورة تحمل مسئولياتهم تجاه الوضع الراهن فى مدينة العريش، بعد تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقال وكيل الوزارة، الدكتور طارق شوكة، إنه «يجب على الجميع أن يتفهموا أن الوضع الآن خطير جداً فى مدينة العريش»، معتبراً أن «التعليمات ليست مجرد شعارات»، وأن «الاستهتار» بهذه التعليمات ستكون «عواقبه وخيمة»، وقد يؤدى إلى كارثة.

وبينما ناشد «شوكة» أهالى العريش الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وعدم ترك أطفالهم يلعبون فى الشوارع، فقد لفت إلى أنه أصدر تعليمات إلى مديرية الصحة ببدء حملة لتعقيم وتطهير منازل السيدة والرجل المسن، اللذين تم اكتشاف إصابتهما مؤخراً، والعيادات الطبية التى ترددا عليها، كما تم إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية بمنطقتى إقامتهما، بعدما نشرت عدة صفحات على موقع «فيس بوك» أن أبناء السيدة المصابة يلعبون مع أطفال الجيران فى الشارع، دون أن تظهر عليهم أى أعراض.

وفى بنى سويف، أعلن مركز العزل بالمدينة الجامعية خروج 9 حالات جديدة بعد تعافيهم وشفائهم تماماً من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد المتعافين الذين غادروا المدينة الجامعية منذ بداية تشغيلها كمركز للعزل فى الخامس من مايو الجارى، إلى 114 حالة، وحرص كل من محافظ بنى سويف، الدكتور محمد هانى غنيم، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، على توجيه الشكر إلى الفريق الطبى بعزل المدينة الجامعية، وشدد المحافظ على أن جميع أجهزة المحافظة تبذل كل ما بوسعها للتصدى لتداعيات أزمة كورونا، مشيراً إلى أنه تم الاستعداد للتعامل مع أى سيناريوهات محتملة، وأن جميع أجهزة المحافظة مستعدة تماماً لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه الأزمة.

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، جنوب غرب بنى سويف، عن ضبط مقهى داخل إحدى الشقق السكنية وتحت «بير السلم»، يعمل بالمخالفة للقرارات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، حيث فوجئت الحملة بانبعاث أدخنة من شباك إحدى الشقق، وتبين قيام صاحب الشقة بإدارتها كمقهى، مستخدماً «بير السلم» فى تجهيز «الشيشة»، وتم التحفظ على عدد 17 شيشة، بالإضافة إلى عدد من الكراسى وأدوات المقهى.

وفى الإسماعيلية، أعلنت رئيس جامعة قناة السويس، الدكتورة ماجدة هجرس، انتهاء فترة الحجر الصحى الاحتياطى لنحو 566 شخصاً من المصريين العائدين من دولة الإمارات العربية المتحدة بالمدينة الجامعية للطالبات، التى استمرت لمدة أسبوع، مشيرةً إلى أنه تم استقبال هؤلاء العائدين على فوجين، الأول ضم 275 شخصاً، والثانى 291 شخصاً، حيث تم توفير كافة الخدمات الخاصة بالإعاشة والإقامة لهم، بالإضافة إلى الرعاية الطبية المتكاملة، تحت إشراف فريق طبى على أعلى مستوى.

كما انتهت فترة العزل المنزلى لنحو 778 شخصاً من المخالطين لعدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا فى محافظة الوادى الجديد، بينما لا يزال أكثر من 200 آخرين يخضعون للحجر الصحى، وأكد المحافظ، اللواء محمد الزملوط، أنه يجرى متابعة المخالطين بصفة مستمرة، من خلال فرق الطب الوقائى بمديرية الصحة، مع تقديم جميع أوجه الدعم العينى للمواطنين الخاضعين للعزل، من قبل الوحدات المحلية للمراكز والقرى محل إقامتهم، وتوفير جميع الاحتياجات الضرورية وتوصيلها إليهم داخل منازلهم.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد الانتهاء من تنفيذ 60% من خطة تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات بمدينة الخارجة، تمهيداً لدخولها الخدمة فعلياً، وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والعلاجية للمصابين بفيروس كورونا، بدلاً من تكبدهم مشقة السفر إلى مستشفيات العزل فى محافظات المنيا وأسيوط وقنا، وقال وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد محروس، إنه تم توريد الأجهزة الطبية والمستلزمات الخاصة للمستشفيات، ومن المقرر أن يتم تركيبها خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه جرى البدء فى تقديم خدمات العلاج للمصابين بمستشفيات الخارجة العام، والداخلة العام، والفرافرة المركزى، لحين الانتهاء من أعمال التطوير بمستشفيات الصدر والحميات بمدينة الخارجة.

وفى دمياط، أعلن مصدر مسئول بمديرية الصحة أن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا»، التى تم تسجيلها بالمحافظة بلغ 419 حالة، بعد تسجيل 7 إصابات جديدة اليوم، مشيراً إلى أن عدد الوفيات المسجلة بلغ 40 حالة، حوالى 95% منهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو من كبار السن، وأضاف المصدر أنه لم يعد هناك بؤر للإصابة فى دمياط، مؤكداً أن الحالات التى تم تسجيلها مؤخراً هى حالات «فردية» ويجرى متابعة المخالطين لها بكل دقة.

وفى بورسعيد، تداول نشطاء على موقع «فيس بوك» مقطع فيديو يظهر زفة عروسين بالموتوسيكلات، جابت الشوارع فى حى العرب، دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، كما نشر والد العريس عدداً من الصور مع مجموعة من «المعازيم» أمام مطعمه بشارع «الشرقية»، ووجه لهم الشكر بقوله: «مردودة لكم فى الأفراح».