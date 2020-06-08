معيط: السيسي يطلع على الملفات الاقتصادية بشكل مستمر

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفاصيل اجتماعه اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الإجراءات الاقتصادية المتخذة في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، موضحًا أن اجتماعه من السيسي اليوم يأتي في إطار حرص رئيس الجمهورية المستمر من وقت لآخر لمراجعة الوضع المالي، خصوصًا مع اقترابنا من نهاية العام المالي 2019 - 2020.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن العام المالي الجديد الذي سيبدأ مطلع يوليو 2020 يأتي في إطار ظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا، وما تمثله من تأثيرات على جانب النفقات والإيرادات.

وأوضح وزير المالية أن هذا الاجتماع يأتي من حرص الرئيس على الاطلاع المستمر على هذه الملفات، خصوصًا أن وزارة المالية لديها ملفات كثيرة مثل الجمارك والضرائب، إضافة إلى ملف صندوق النقد الدولي في ظل الجائحة.