حصيلة إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز 176800 حالة

أعلن الاتحاد الأفريقي أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في دول أفريقيا تجاوز 5 آلاف حالة، والإصابات وصلت 176800 حالة.

وبحسب بيانات نشرها الاتحاد الأفريقي، اليوم، ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في دول القارة خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 7526 حالة لتبلغ 176807 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن العدوى في أفريقيا 5071 حالة بعد تسجيل 169 وفاة إضافية فيما تماثل 81780 مريضا للشفاء.

وسجل العدد الأكبر من الإصابات في جنوب أفريقيا حيث بلغ عددها 45973 حالة، بينها 952 وفاة، و24258 حالة شفاء.

وتأتي مصر في المركز الأول بين البلدان الأفريقية من حيث عدد الوفيات بـ1198 حالة.

وفي منطقة جنوب الصحراء تقع نيجيريا في المركز الثاني بعد جنوب أفريقيا بعدد إصابات كورونا 12233 إصابة و342 وفاة، تليها غانا 9462 إصابة و44 وفاة.