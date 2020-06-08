10 معلومات عن مستشفيات الفرز والعزل المخصصة لمرضى كورونا في قنا

جهود غير عادية تقوم بها مديرية الصحة وكبار المسؤولين في محافظة قنا لمواجهة فيروس كورونا ومقاومته من خلال توفير أماكن الفرز والعزل في المستشفيات العامة والمركزية لإنقاذ المصابين بالفيروس قبل الوصول في مرحلة متأخرة تودي بحياتهم.

تنشر "الوطن" أهم المستشفيات التي خصصت للفرز والعزل في محافظة قنا، من قبل مديرية الصحة ووفق تعليمات من وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان..

1-تخصيص مستشفى قنا العام العزل بطاقة 180 سريرا.

2- مستشفى قنا العام خُصص بالكامل للعزل وبها 21 سرير عناية و4 أسرَّة مزودة بماكينات غسيل كلور للمرضى الفشل الكلوي حال إصابتهم بفيروس كورونا.

3-تخصيص المستشفيات الجامعية بالمحافظة لاستقبال المرضى الذين كانوا يترددون على مستشفى قنا العام.

4- تخصيص جزء من مستشفى فرشوط المركزي للفرز والعزل بطاقة 20 سريرا و4 أسرَّة عناية بشكل مبدئي.

5- البدء في تخصيص مبنى الحميات في مستشفى فرشوط للعزل بطاقة 155 سريرا.

6- مبنى حميات فرشوط الذي سيخصص للعزل به 12 سرير عناية مركزة و8 أجهزة تنفس.

7- تخصيص مستشفى حميات وتعمل منذ بداية الأزمة مستشفى عزل.

8- تخصيص مستشفى الصدر للفرز والعزل.

9-تشكيل لجنة المتابعة اليومية على المستشفيات السابقة للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه من نقص مستلزمات وطاقم طبية.

10- صلاحية من المحافظ للجان المتابعة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين في حال ضبط أي مخالفات خلال مرور اللجنة على المستشفيات.