5 أيام في العناية بربع مليون..مواطن يشتكي من استغلال المستشفيات الخاصة

تلقت الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "dmc"، بعض الشكاوى من المواطنين بسبب ارتفاع فواتير علاج مرضى كورونا بالمستشفيات الخاصة، ومخالفة ذلك لتسعيرة وزارة الصحة.

وقال أحمد سليمان، أحد المتضررين من مستشفى خاصة، إن والده دخل للعناية المركزة بمستشفى خاص ووجد فاتورة الحساب 213 ألف جنيه مقابل "3 أيام رعاية ويومين زيادة في الرعاية عشان مفيش أوضة في العزل، وطلع يومين في الغرفة العادية".

وأضاف: "طبيعي محدش معاه المبلغ ده محدش معاه ربع مليون في البيت وفيه 3 حالات في البيت في العيلة"، مشيرًا أنه فشل في إدخاله مستشفى حكومي كانت حالته صعبة وكان يبحث عن إنقاذه.

وأوضح أن والده خرج من المستشفى ولم يدفع هذا المبلغ، وحرر محضر للمستشفى مشيرًا إلى أن والده خرج بعد ضغط رهيب.

وفي سياق متصل روى سعيد ممدوح رحلة علاجه في مستشفى خاص في المعادي، مشيرًا أنهم طلبوا منه مبلغ 74 ألف تحت الحساب كمقدم وطلبوا منه بعد 3 أيام 70 ألف أخرى، وأنه رفض وترك المستشفى.

وأشار إلى أنه كان يعاني من أعراض بسيطة وأنهم رفضوا بإخباره نتيجة المسحة أو يشرحوا له ما جرى فعله، مؤكدا أنه ترك المستشفى بعد 3 أيام وكان يقيم في غرفة عادية ودفع 70 ألف جنيه.