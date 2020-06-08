"بسبب لعب عيال".. إصابة رجل وسيدة في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

أصيب رجل وسيدة في مشاجرة نشبت بين عائلتين بالسلاح الأبيض لخلافات الجيرة ولهو الأطفال بقرية بنى مر التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بوقوع مشاجرة بالسلاح الأبيض بين عائلتين بقرية بنى مر دائرة المركز ووقوع مصابين.

وبالانتقال والإسعاف تم السيطرة على الموقف وإنهاء المشاجرة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة كل من "علاء عادل، وجملات مصطفى" بطعن سكين وذلك بسبب خلافات جيرة (لعب أطفال).

جرى نقل المصابين الى مستشفى أسيوط الجامعى وتحرير المحضر اللازم وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.