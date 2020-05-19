مصرع سيدة في مشاجرة لخلاف على "حد أرض زراعية" بأسيوط

لقيت سيدة مصرعها، إثر إصابتها بطلق ناري في مشاجرة نشبت بين عائلتين، لخلاف على حد بأرض زراعية بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بالأعيرة النارية، بقرية عرب الكلابات دائرة المركز، ووقوع متوفية.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وتم السيطرة على الموقف، ووقف إطلاق النيران.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن المشاجرة بين "بيت مرزوق، وبيت على عبدالله"، لخلاف على حد أرض زراعية.

أسفرت المشاجرة عن مقتل "وردة محمود إسماعيل حماد"، 50 سنة، تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام، جرى إلقاء القبض على طرفي المشاجرة، وجرى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.