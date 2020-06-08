الثلاثاء.. مؤتمر صحفي لتوضيح إجراءات امتحانات الشهادة الثانوية

أكد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، أنه سيجرى عقد مؤتمر صحفي "أون لاين"، غدا الثلاثاء، لتوضيح كل الأمور المتعلقة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإجراءات الاحترازية المشددة التي يتخذها الأزهر؛ للحفاظ على سلامة الطلاب وكل القائمين على الامتحانات.

وكيل الأزهر يبعث برسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور حول امتحانات الشهادة الثانوية

وبعث وكيل الأزهر برسالة طمأنة من الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لكل الطلاب وأولياء الأمور، مشددا على أن عملية تعقيم اللجان والمعاهد الأزهرية التي ستعقد بها الامتحانات ستكون بشكل مكثف، وسيكون هناك 12 طالبًا بحد أقصى داخل اللجنة، وسيجرى تسليم كل أدوات ومواد التعقيم للجان الامتحانات بشكل دوري؛ لرفع مستوى الحماية داخل اللجان.

١٢ طالبا في كل لجنة.. وتسليم كل أدوات ومواد التعقيم للجان الامتحانات

وأكد وكيل الأزهر أن الطلاب أمانة في رقاب الأزهر وسيتم اتخاذ كل الإجراءات التي تسهل عملية الامتحانات، والالتزام بشكل صارم بكل التدابير والمعايير الخاصة بحماية وتعقيم اللجان للحماية من فيروس كورونا، وأن هناك غرف عمليات ستتولى المتابعة لحظة بلحظة مع مختلف اللجان على مستوى الجمهورية.