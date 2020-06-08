العسال: وضعنا مضادات التجلط ضمن أول بروتوكول علاجي

أكدت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة أن اللجنة وضعت مضادات التجلط كأحد العلاجات ضمن أول بروتوكول علاجي؛ للوقاية من التعرض للجلطات.

وقالت العسال، خلال لقائها مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه يجرى منح مضادات التجلط للحالات المتوسطة لمنع إصابتها بالجلطات كما حدث في إيطاليا.

وأشارت العسال إلى أن من المبكر الحكم عما إذا كنا في فترة ذروة انتشار الفيروس من عدمه، مؤكدة أن ذروة الفيروس تكون عند ثبات الإصابات لفترة ثم انخفاضها كما حدث في دول كثيرة حول العالم.

وأكدت العسال أنها لا تثق في تحليل الأجسام المضادة، معتبرة أنه "له ما له وعليه ما عليه"، مشيرة إلى أن نسبة الدقة في نتائجه في أقصى تقدير تصل لـ50%، وأن من الممكن أن يعطي نتائج خاطئة ويعتبر مضادات فيروسات أخرى أنها مضادات لفيروس كورونا على غير الحقيقة.

وشددت العسال على أن تحاليل pcr من الممكن أن كون خطأ حال ظهور النتيجة سلبية، ولذلك يجرى إعادتها، وأن من الصعب أن تكون إيجابية خاطئة.

ونصحت العسال من يريد أن يقوم بعمل تحليل اختبار أجسام مضادة لفيروس كورونا، أن يقوم بعمل التحليل داخل معامل وزارة الصحة المعتمدة.

ونفت العسال إمكانية حدوث إصابة مرة أخرى لمن تعافوا، مشيرة إلى أن ذلك مسجل على مستوى العالم، عدا حالتين فقط، وأنه حتى الآن لم تسجل حالات أخرى لعودة الإصابة للمتعافين.