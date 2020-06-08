إصابة النائبة مهجة غالب بفيروس كورونا

كشف الدكتور عبدالحي عزب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، تفاصيل إصابة زوجته الدكتورة مهجة غالب عضو مجلس النواب، والعميد الأزهرية السابقة بفيروس كورونا.

وقال عزب، لـ"الوطن"، إن الدكتورة مهجة موجودة في إحدى مستشفيات العزل منذ 3 أيام، حيث أجريت المسحة وثبتت إيجابيتها، مضيفة: "تتواجد في المستشفيات والحمد لله هناك تحسن في الحالة".

وأكد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أنه والأسرة معزولين منزليا 14 يوما، وأجريت تحايل وأشعة ولا توجد أي أعراض للفيروس، مطالبا بالدعاء للدكتورة مهجة، مشيدا بتعامل مجلس النواب فور إبلاغ الدكتورة مهجة بإيجابية الحالة.