تعرضوا للتنمر.. أقصرية تطلق مبادرة توفير احتياجات مرضى كورونا بالمنازل

أطلقت أحدى سيدات الجمعيات الخيرية في محافظة الأقصر مبادرة توفير احتياجات مرضى فيروس كورونا الذين تم توجيههم للعزل المنزلي بدلا من النزول من المنازل كمزيد من الاجراءات الاحترازية ومنعا لانتقال العدوى للأخرين.

المبادرة المبتكرة ولدت من رحم التنمر حيث جاءت بعدما شوهد العديد من الأهالي في المحافظة خاصة في المناطق الريفية ينبذون التعامل مع هؤلاء المرضى من الأساس بدون الدخول في فرضية تطبيق الاحترازات من عدمها.

تقول الدكتورة عزة القاضي- مبتكرة المبادرة- إنها تهدف إلى توفير جميع احتياجات مرضى العزل المنزلي من مأكل ومشرب وعلاج سواء خاص ب"كوفيد-19" أو أمراض أخرى حتى لا تدعهم الحاجة إلى النزول من المنزل مما يمثل خطرا على انتقال العدوى للأخرين.

وتضيف القاضي ل"الوطن" أن لحظة ميلاد المبادرة جاءت بعد استغاثة إحدى المريضات المعزولة في المنزل جراء إصابتها بالوباء التاجي بها لتساعدها بعدما تخلى عنها زوجها واصطحب أبنائهم وغادر المنزل خوفا من انتقال العدوى وكذا تشدد الجيران عليها بمنع خروجها من المنزل وتعاملها مع أي فرد من أفراد منطقتها مما تسبب في عدم استطاعتها توفير احتياجاتها من المأكل والعلاج اللازم لاستكمال فترة العزل لمدة يومين.

وتابعت أنها فوجئت بالعديد من حالات تحسب على فعل التنمر أكثرها في بلدتها بأرمنت بعدما تعرضت للسب ودعاية نبذ التعامل معها من قبل الأهالي في بعض المناطق لمجرد مساعدتها تلك الفئة المصابة من المرضى.

وأشارت صاحبة فكرة المبادرة إلى أن من بديهيات الإنسانية والرحمة تطبيق قول الرسول صلى الله عليه وسلم "خير الناس أنفعهم للناس" في ظل تلك الأزمة حتى ينزل الله علينا لطفه وليكن ذلك من ضمن أسباب رفع الوباء عنا الفترة القريبة المقبلة.