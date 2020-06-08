الأولى في مصر.. شاب من الأقصر يطلق مبادرة تسويق معالم المدينة أون لاين

أنشطة ومبادرات مختلفة بدأت تبرز مؤخرا في مدينة الأقصر، للبدء مبكرا في دعم وتنشيط السياحة خصوصا الداخلية، بالتزامن مع إجراءات بدء التعايش تدريجيا مع جائحة كورونا، التي تسببت في وفاة أكثر من 400 ألف شخص على مستوى العالم.

عبدالله منصور أحد شباب الأقصر، على الرغم من صغر سنه الذي لم يتعدَ 21 عاما، فهو لا يزال يدرس بجامعة أسوان، إلا أنه بادر بإطلاق فكرة للترويج للمعالم الأثرية بمدينته السياحية عبر معرض "أون لاين" على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وسيلة صغيرة جدا "الموبايل"، مستغلا موهبته في أعمال التصوير والمونتاج وكذا ترويجها على قنوات "يوتيوب" بطريقة احترافية ومبتكرة.

يقول منصور إن المبادرة نبعت من حبه لتصوير معالم بلده في أن يفيدها، من خلال ابتكاراته في ذلك المجال، وتسخير إمكاناته في سبيل عمل دعاية سياحية للمعالم الموجودة بها، خصوصا بعدما ظهرت بشكل جديد بعد انتهاء أعمال تطوير كورنيش النيل قبل أزمة كورونا.

ويضيف منصور، لـ"الوطن"، أنه أراد أن يمتثل للفكرة الكثير من الشباب فأثار استخدام المحمول الخاص به وهو أقل إمكانات يمكن استخدامها، فلا يوجد شاب حاليا لا يمتلك هاتفا ذكيا، مشيرا إلى أنه انطلق بعدها يجوب شوارع المدينة شرقا وغربا زائرا المتاحف والمعابد، سائرا على قدميه، ملتقطا صورا لكل جميل فيها.

صور الفنان الصغير حققت انتشارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، ونالت إعجاب روادها، وناشد جميع المصورين من أصدقائه للمشاركة في المعرض من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمنع التجمعات وتطبيق تعليمات الحكومة؛ ليكن أول معرض أون لاين في مصر للصور المميزة التي ترصد المواقع الأثرية في الأقصر؛ لجذب السياحة مع إجراءات التعايش.