تمهيدا لعودة الطيران.. مطار الأقصر الدولي يطبق إجراءات احترازية بالصالات

كثف مطار الأقصر الدولي إجراءاته الاحترازية والوقائية استعدادا لعودة الرحلات ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا ولحماية الركاب المسافرين والعمال.

وشملت الإجراءات وضع لافتات إرشادية باللغات المختلفة وتعليمات وقواعد عامة لحماية المسافرين بالإضافة إلى وضع علامات لوقوف والحركة ومراعاة المسافة الآمنة بين كل فرد، فضلا عن استمرار حملات التطهير والتعقيم التي تتم يوميا وباستمرار.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات والتدابير الوقائية التي يتخذها المطار وتنفيذا لتوجيهات وزير الطيران وتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية باتباع قواعد التباعد الجسدي والحماية العامة للوقاية من فيروس كورونا.