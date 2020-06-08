تعافي 12 شخصا من كورونا في "عزل إسنا" بينهم مسن تجاوز الـ 85 عاما

أعلن مستشفى إسنا المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، جنوب الأقصر، اليوم، مغادرة 12 متعافيا من الفيروس للمستشفى، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية.

وقالت إدارة المستشفى إن المتعافين ومن بينهم مسن تجاوز الـ85 من عمره، خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين، بواسطة أجهزة الـ"pcr"، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، على الرغم من أن عددًا منهم كان يعاني من أمراض أخرى مزمنة.

ويشار إلى أنه بخروج هذا العدد من المتعافين يكون الإجمالي لحالات التعافي بالمستشفى قد وصل إلى 570 حالة منذ تخصيصه لعزل مصابي كورونا.