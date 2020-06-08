استعادتي لنظري شائعة.. الطبيب الذي فقد بصره: لا أرى سوى أشباح كرتونية

طّل الدكتور محمود سامي، طبيب كفر الشيخ الذي فقد بصره أثناء أداء عمله في أحد مستشفيات العزل أثناء علاجه مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على المواطنين من خلال بث مباشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لطمأنتهم على حالته الصحية، فذكر أنه خضع لـ 6 جلسات فصل بلازما ضمن إجراءات علاجه وكذلك جلسات أكسجين، مؤكدًا أن استجابة حالته للأدوية والجلسات قد تأخذ من أسابيع إلى شهور.

وأضاف "سامي"، أنه لا يرى سوى فلاشات أو كما وصفها "أشباح كرتونية" لا أساس لها من الوجود، لكنها أشياء في خياله فقط، كما ذكر أنه فوجئ بأن البعض يهنئه باسترداده بصره من جديد، رغم أن هذا لم يحدث بل أمر يتمناه "بلاش تشيروا أخبار غير صحيحة، محبتكم وصلتلي وهي دي الحاجة اللي هتخليني كويس فضلا عن تعليقاتكم الإيجابية ورسائلكم لي، كل هذه الأشياء ترفع من روحي المعنوية".

وأكد الطبيب الذي فقد بصره، أن ما قام به هو أداء لواجبه وليس دور بطولة أو شيء يستحق عليه الثناء والشرف، "الناس بتقولي مجهودك لم يضيع على الفاضي، وطول عمري شايف إن اللي أنا عملته هو الطبيعي والمفروض يكون في ناس كتير زيي"، مؤكدًا أنه من الممكن أن يُغادر المستشفى الجوي الذي يُعالج فيها ويمكث في المنزل ويأتي للمستشفى لمتابعة حالته بشكل أسبوعي، كما أنه سيواظب على تناول أقراص مهدئة ومسكنات، فضلًا عن علاجات السكر والضغط.

وتابع: "ممكن أمشي وأجي كل أسبوع أعمل متابعة لحد ما يحصل استجابة وتحسن أو نشوف علاج بالخارج"، موضحًا أنه تم مراسلة عدة دول لعلاج حالته مثل ألمانيا وهولندا وأمريكا حال عدم نجاح العلاج بمصر في شفائه، "الرئاسة ومجلس الوزراء مشكورين دعموني قالوا لي إحنا هنقف معاك للنهاية والعلاج في الخارج متاح أول ما يكون في حركة طيران"، مؤكدًا أن حالته جيدة ولكن يشعر من حين لآخر بنوبات فزع وآلم.

وأردف أن ما يعانيه الآن ليس مقتصر على فقدان البصر فقط، بل يشعر بالآلام بعضلات جسده، وهناك استشاري يحاول من الحين للآخر إعطائه أدوية من أجل مواجهة تلك الآلام، "ساعات بكون عصبي وبتخانق، دي أكبر مشاكل بتواجهني"، مناشدًا الجميع بعدم نقل شائعات حول شفاؤه أو استرداد بصره ولكنه ما زال يتمنى ذلك، وفي أقرب فرصة سيطل مرة أخرى للمواطنين لطمأنتهم على حالته الصحية وإعلامهم بما وصلت إليه حالته.