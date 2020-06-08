طلاب جامعة أسيوط يشكون إجبار أساتذة لهم على شراء مذكرات للأبحاث

تقدم اتحاد طلاب جامعة أسيوط، بمذكرة لرئيس الجامعة الدكتور طارق الجمال، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب، يتضررون فيها من بعض أعضاء هيئة التدريس بكليتى الآداب والتربية لإجبارهم الطلاب على شراء المذكرات والكتب الدراسية، الأمر الذى تسبب فى تزاحم شديد على المكتبات التى تبيع هذه الكتب والمذكرات مما يعرض الطلاب إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مطالبين باتخاذ اللازم ضدهم من أجل مصلحة الطلاب.

وأوضح اتحاد طلاب جامعة أسيوط، في بيان له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، أنه بعد ورود رسائل على الواتس آب الخاص بالطالب محمد عصام الدين رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط، تتضمن شكاوى طلاب وتضررهم فيها من قيام بعض أعضاء هيئة التدريس من إجبارهم على شراء مذكرات يتم من خلالها عمل أبحاث والتي يتم تقيمها في نهاية الفصل الدراسي الثاني بديلا عن امتحانات آخر العام إعمالا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف اتحاد طلاب جامعة أسيوط فى بيانه، أنه تم زيارة عدد من المكتبات التي ذكرها الطلاب في شكواهم وتم الحصول علي بعض المذكرات والبعض الآخر قام الطلاب بتصويرها وإرساله على الواتس آب، فضلا عن بعض الكتب التي لم نستطع الحصول علي مصدر ورقي لها وسوف ترسل للطلاب علي الواتس آب أو يتم عمل البحث وتسليمه قبل الميعاد المحدد من الجامعة.

وطالب الإتحاد رئيس الجامعة بالتدخل لوقف الظلم الواقع على الطلاب وأولياء أمورهم من إبتزاز أعضاء هيئة التدريس فضلا عن إمكانية إصابتهم بكورونا نتيجة للتزاحم على المكتبات.