الفتوى بالأزهر: رصدنا تخاذل متعافين بتبرعهم ببلازما الدم.. حرام شرعا

قال صالح عبدالحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن المركز العالمي للفتوى قد أطلق فتاوى رسمية تدعو المواطنين المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع ببلازما الدم لإنقاذ غيرهم من المرضى: "شوفنا فيه تخاذل من بعض الناس بعد ما ربنا أنعم عليهم بالشفاء.. ولا يقدمون المساعدة".

وأضاف "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه ومن المفترض على الجميع التكاتف وعدم استخدام تلك الظروف لتحقيق مكاسب وأرباح في ظل انتشار فيروس كورونا كجائحة، موضحا أن بيع بلازما الدم من قبل المتعافين من فيروس كورونا للمصابين هو أمر غير جائز وحرام شرعا.

وأكد أن المتعافين الذين لا يقومون بالتبرع ببلازما الدم للحالات الحرجة التي هي بحاجة لها يأثم ذلك المتعافي شرعا إلا لم يتبرع طالما طالبته الدولة بالتبرع: "أصبح واجبا شرعيا عليه".