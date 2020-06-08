رئيس الوزراء: الدولة بدأت تهتم بالتعليم الإلكتروني قبل أزمة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في منظومة التعليم عن بعد.

جاء ذلك خلال ترؤس "مدبولي"، اجتماعا لمناقشة كيفية التعامل مع العام الدراسي المقبل في ظل أزمة جائحة كورونا، حضره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف مدبولي خلال الاجتماع، أنّه قبل حدوث أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كانت الدولة بدأت تُولي اهتماما واضحا بالتعليم الإلكتروني، وجاءت أزمة كورونا لتؤكد أننا كنا على الطريق الصحيح، لكن مع استمرار الأزمة توّجب علينا التوسع في منظومة التعليم عن بعد.

وأوضح أنّ هناك مقترحات وأفكار كثيرة لتطوير التعليم الإلكتروني بهدف منع حدوث التزاحم والاختلاط بين الطلاب، خاصة في ظل استمرار أزمة "كورونا"، موضحا أنّ كل ذلك يرتبط بوجود بنية أساسية تكنولوجية قوية، وهو ما نعمل عليه حاليا.