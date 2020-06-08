وزير الري يفتتح المرحلة الثانية من سحارة سرابيوم بـ"فيديو كونفرانس"

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عبر تقنية الفيديو كونفراس، المرحلة الثانية من مشروع سحارة سرابيوم، في إطار الجهود المبذولة من الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وخطة وزارة الموارد المائية والري بإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية.

وأعطى الدكتور عبدالعاطي الإشارة بإطلاق المياه في سحارة سرابيوم (المرحلة الثانية)، لتوصيل المياه إلى ترعة سيناء لري الزمام المقرر على ترعة سيناء والتوسعات الزراعية بمنطقة شرق البحيرات بالتكامل مع سحارة المحسمة وتوصيل مياه الشرب للقري بالمنطقة وتعدادها نحو 150 ألف نسمة، إضافة للمياه اللازمة لمدينة الإسماعيلية الجديدة بقيمة إجمالية 181 مليون جنيه.