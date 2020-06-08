المصل واللقاح: شركة عالمية تنتج لقاحا لكورونا قريبا

قال الدكتور أمجد حداد، رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح، إنّ إحدى الشركات العالمية العاملة في قطاع تصنيع الدواء، تعمل حاليا على إنتاج لقاح ذا تأثير قوي وفعال، ولم يتم التصريح بشأن تركيبته المعمليه حتى الآن، والذي يعمل كمساعد للجهاز المناعي لتكوين أجسام مضادة ضد فيروس كورونا.

وأضاف حداد، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج "صباح الورد" والمذاع على فضائية "TEN"، أنّ الشركة أعلنت إطلاق اللقاح في أغسطس أو سبتمبر 2020، موضحا أنّ اللقاح يعمل من خلال استنشاق الرذاذ عبر بخاخات، وهي المرة الأولي التي سيتم توفير لقاح مضاد للفيروس من خلال البخاخة.

وأكد أنّ تداول الخبر من خلال المنصات الإعلامية العالمية جاء بعد ثبوت فعالية اللقاح الجديد في علاج فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ اللقاح يعمل على مساعدة الجهاز المناعي ودعمه لتكوين أجسام مضادة ضد الفيروس بمجرد استنشاق الرذاذ من البخاخة.