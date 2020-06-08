عاجل.. إصابة السكرتير العام المساعد لمحافظ مطروح بكورونا

أعلنت محافظة مطروح، اليوم، أن نتائج التحاليل الطبية للواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد للمحافظة إيجابية وتبين إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وتدعو محافظة مطروح له بالشفاء العاجل.

وأكدت المحافظة، في بيان لها على الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والعاملين بالمحافظة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ورش وتطهير مكتب السكرتير المساعد وكذلك مبنى ديوان عام المحافظة، مع إجراءات عزل المخالطين للحالة، ومتابعة حالتهم الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ظهور أي أعراض مرضية، حفظ الله مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.