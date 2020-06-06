صور.. حملة لتنظيف قاع البحر بمنطقة "فار جارد" في شرم الشيخ

نظمت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، اليوم حملة لتنظيف قاع البحر بمنطقة فار جاردن (Far Garden) بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة ومحميات جنوب سيناء، ووزارة الصحة.

وقام فريق مركز الغوص المتطوع بنظافة قاع البحر، مع الالتزام بكافة معايير السلامة والاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجرى وضع الضوابط والإجراءات الاحترازية بمعرفة الجهات المعنية، للالتزام بها خارج الماء وأثناء التنفيذ تحت المياه، كما جرى تحديد الحد الأقصى للغواصين المشاركين بحيث لا يزيد عددهم عن 20 غواص يوميًا.

ولم تقتصر الحملة على تنظيف قاع البحر و مواقع الغوص المختلفة داخل وخارج المياه، فقط بل تقوم بتنظيف الشواطئ.

وكانت قد أطلقت غرفة السياحة فعاليات مبادرة "The clean blue" بمدينة شرم الشيخ، واستمرت المبادرة حتى 4 يونيو الجارى0 بهدف إظهار مدينة شرم الشيخ في صورة جديدة للعالم، وخاصة قاع البحر، والشواطئ، استعدادًا لإعداد شرم الشيخ كمدينة خضراء.

وأعلنت وزارة البيئة أنه سيجرى تكوين قاعدة بيانات عن حالة الاحياء المائية، للوصول إلى بروتوكولات جديدة في مجال التعامل مع البحر والمحميات، وأماكن الغوص بصفة عامة، واستخدامها في التسويق الخارجي والداخلي لمدينه شرم الشيخ في ثوبها الجديد.

وجارى العمل على استخدام هذه المواد العلمية في التسويق الاعلامي للمدينة، داخل وخارج مصر تحت شعار المحافظة، وتوفير مخطط عن عوامل الامن والسلامة داخل وخارج البحر، وتطبيقه العملي على أرض الواقع، ليكون دليل مرئي للزائرين.