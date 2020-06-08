محافظ المنيا يسلم 361 مشروعا مقدمة من صندوق التنمية المحلية

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، 316 مشروعاً تنموياً متنوعاً إلى أبناء المحافظة، بمبلغ 2 مليون و91 ألف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وذلك بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، ودكتورة وفاء فداوي، مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن المنيا تأتي في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار أربع سنوات متتالية، مما يعود بالفائدة وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين، وتحسين أوضاعهم، من خلال توفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودة الدخل، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

دعا المحافظ جميع الحضور بالعمل علي تطبيق الإجراءات الاحترازيه والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وحث جميع الأهالي في القرى علي الالتزام بتلك الإجراءات حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأعرب المحافظ، عن أمنياته بأن تكون تلك المشروعات "فاتحة خير" على أصحابها، مطالبا الجميع بتبني ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير "حياة كريمة" لأبنائها، من خلال دعم ومساندة كافة المشروعات والبرامج التنموية، بهدف زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.

وفي نهاية اللقاء، سلم المحافظ شهادات تقدير وشكر لمدير الإدارة وفريق العمل بالإدارة على جهودهم في العمل.