محافظ المنيا يسلم 361 مشروعا مقدمة من صندوق التنمية المحلية
كتب:
اسلام فهمي
12:04 م | الإثنين 08 يونيو 2020
سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، 316 مشروعاً تنموياً متنوعاً إلى أبناء المحافظة، بمبلغ 2 مليون و91 ألف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وذلك بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، ودكتورة وفاء فداوي، مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.
وأكد المحافظ، أن المنيا تأتي في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار أربع سنوات متتالية، مما يعود بالفائدة وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين، وتحسين أوضاعهم، من خلال توفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودة الدخل، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
دعا المحافظ جميع الحضور بالعمل علي تطبيق الإجراءات الاحترازيه والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وحث جميع الأهالي في القرى علي الالتزام بتلك الإجراءات حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
وأعرب المحافظ، عن أمنياته بأن تكون تلك المشروعات "فاتحة خير" على أصحابها، مطالبا الجميع بتبني ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير "حياة كريمة" لأبنائها، من خلال دعم ومساندة كافة المشروعات والبرامج التنموية، بهدف زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.
وفي نهاية اللقاء، سلم المحافظ شهادات تقدير وشكر لمدير الإدارة وفريق العمل بالإدارة على جهودهم في العمل.