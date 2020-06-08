الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة العريش
كتب:
حسين ابراهيم
02:25 م | الإثنين 08 يونيو 2020
أعلن المركز الإعلامي لجماعة العريش، في بيان له، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إنشاء كلية للحاسبات والمعلومات بجامعة العريش لتضاف إلى كليات الجامعة.
كان المجلس وافق قبل عدة شهور على بدء الدراسة في كلية الطب البيطري بجامعة العريش، اعتبارا من العام الجامعي المقبل "2020 - 2021" وإبلاغ مكتب التنسيق بذلك لإدراج الكلية ضمن رغبات تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد، كمنحة أولى لطلاب سيناء.
قال الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العرييش في تصريح منه إنه وصلت بالفعل موافقة المجلس الأعلى للجامعات إلى جامعة العريش للعمل على تطبيقها وأنه جار العمل الحصول على موافقة المجلس ببدء الدراسة في كليات الطب البشري والهندسة وطب الأسنان وغيرها من الكليات لخدمة طلاب سيناء.
وأضاف أن تعليمات القيادة السياسية في القاهرة، أكدت مسبقا أن التنمية والتعليم فى سيناء هما أولويات استقرار المنطقة جنبا إلى. كتب فى محاربة الأفكار الضلامية.
جدير بالذكر أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم147 لسنة 2016، بإنشاء جامعة العريش التي تضم كليات: التربية، والعلوم الزراعية البيئية، والتربية الرياضية، والعلوم، والآداب، ومعهد الدراسات البيئية، وضمت إليها كليات: الاقتصاد المنزلي، والتجارة، والاستزراع البحري والمصايد السمكية.