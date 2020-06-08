الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة العريش

أعلن المركز الإعلامي لجماعة العريش، في بيان له، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إنشاء كلية للحاسبات والمعلومات بجامعة العريش لتضاف إلى كليات الجامعة.

كان المجلس وافق قبل عدة شهور على بدء الدراسة في كلية الطب البيطري بجامعة العريش، اعتبارا من العام الجامعي المقبل "2020 - 2021" وإبلاغ مكتب التنسيق بذلك لإدراج الكلية ضمن رغبات تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد، كمنحة أولى لطلاب سيناء.

قال الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العرييش في تصريح منه إنه وصلت بالفعل موافقة المجلس الأعلى للجامعات إلى جامعة العريش للعمل على تطبيقها وأنه جار العمل الحصول على موافقة المجلس ببدء الدراسة في كليات الطب البشري والهندسة وطب الأسنان وغيرها من الكليات لخدمة طلاب سيناء.

وأضاف أن تعليمات القيادة السياسية في القاهرة، أكدت مسبقا أن التنمية والتعليم فى سيناء هما أولويات استقرار المنطقة جنبا إلى. كتب فى محاربة الأفكار الضلامية.

جدير بالذكر أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم147 لسنة 2016، بإنشاء جامعة العريش التي تضم كليات: التربية، والعلوم الزراعية البيئية، والتربية الرياضية، والعلوم، والآداب، ومعهد الدراسات البيئية، وضمت إليها كليات: الاقتصاد المنزلي، والتجارة، والاستزراع البحري والمصايد السمكية.