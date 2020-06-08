بدء صرف مرتبات الموظفين الاثنين المقبل.. "الصحة" و"الداخلية" أولا

تصرف وزارة المالية مرتبات العاملين بالدولة اعتبارًا من الإثنين المقبل الموافق لـ 15 يونيو الحالي وعلى مدار أربعة أيام.

كانت وزارة المالية أعلنت في بيان صحفي الأسبوع الماضي أنه تيسيرا على المواطنين وتخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي للحد من كورونا قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقديم مواعيد صرف مرتب شهر يونيو الحالي للعاملين بالدولة، بحيث تبدأ اعتبارًا من الإثنين 15 يونيو الحالي.

وأشارت الوزارة إلى تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر يونيو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 17وزارة وهيئة يوم 15يونيو ، ثم بدء صرف مرتبات 10وزارات يوم 16 يونيو ، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة يوم 17 يونيو ، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 18 يونيو.

وناشدت الوزارة العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.